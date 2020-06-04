Архитекторы из Воронежа и Казани вышли в полуфинал конкурса типовых больниц

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Во второй тур Всероссийского конкурса на лучший архитектурный проект центральной районной больницы (ЦРБ) проектной мощностью 80, 240 и 400 коек вышли 18 работ. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минстроя России.

"Конкурсные проекты 18 центральных районных больниц представили 12 проектных организаций из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и Красногорска Московской области. Шесть проектов разработаны для больницы на 80 коек, пять проектов - для больницы на 240 коек и семь - для больницы на 400 коек", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в ходе комплексной работы Минстроя по возобновлению института типового проектирования России. По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева, институт типового проектирования необходимо возродить как можно скорее. "Типовое проектное решение позволяет сократить темпы строительства, оптимизировать экономику проекта и в кратчайшие сроки адаптировать проект к условиям любого региона", - цитирует его пресс-служба.

Участники должны предложить архитектурный проект объекта с возможностью его адаптации для строительства во всех климатических районах, кроме районов вечной мерзлоты, для участков со сложной гидрогеологией и в зонах, характеризующихся сейсмической активностью выше шести баллов. По результатам конкурса с победителями и призерами будут заключены договоры о приобретении в собственность РФ исключительного права использования конкурсных проектов. Жюри завершит работу до 1 июля, победителей объявят 10 июля.

Документ о проведении конкурса подписали Минстрой и Минздрав России по нацпроектам "Жилье и городская среда" и "Здравоохранение". Организатором конкурса выступает Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ "ФЦС"), оператором - Союз архитекторов России.