На месте свалки в Вахрушах под Кировом посеют многолетние травы

КИРОВ, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты приступили к рекультивации свалки в Вахрушах, на ее территории планируют посадить многолетние травы, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства области.

По данным ведомства, свалка в поселке Вахруши под Кировом эксплуатировалась на протяжении 39 лет - с 1975-го по 2014 год, за это время на площади около семи гектаров было накоплено 91 тыс. кв. м отходов, периодически на свалке возникали возгорания. Свалку закрыли в 2014 году. В марте 2020 года власти Кировской области определили подрядчиков для реализации проекта по рекультивации свалки в Вахрушах по нацпроекту "Экология", работы до 31 октября 2020 года выполнит казанская фирма "ТНСтрой", на рекультивацию будет направлено 50 млн рублей.

"Рекультивация проводится в два этапа - технический и биологический. Во время технического этапа из отходов будет сформирована насыпь в виде усеченного конуса, площадь земельного участка, на котором лежат отходы, сократится в три-четыре раза (с 7 до 2 гектаров). Затем поверхность "укроют" газодренажным слоем из щебня, геотекстилем, мембраной, гидроматом, глинистой почвой и плодородным слоем грунта. Также планируется устройство водоотводящих каналов и фитоочистных сооружений. В конце территорию засадят многолетними травами, таким образом, на месте бывшей свалки будет создана зеленая зона", - говорится в сообщении.

Проект прошел обязательную экологическую экспертизу.

Всего в рамках национального проекта "Экология" в Кировской области до 2024 года планируется рекультивировать шесть свалок: в поселке Костино, Омутнинске, Слободском, Лузе, Малмыже и Вахрушах. В настоящее время ведутся проектные работы по рекультивации свалок в Слободском, Омутнинске и Костино, в 2020 году планируется проведение государственных экспертиз.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019-го по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.