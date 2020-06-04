Работы по определению границ и площади будущего нацпарка "Вятка" начнутся в 2020 году

КИРОВ, 4 июня. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды (ВНИИИ "Экология") в 2020 году начнут работу по определению границ и площади создаваемой в Кировской области по нацпроекту "Экология" особо охраняемой природной территории федерального значения - национального парка "Вятка", сообщила в четверг журналистам пресс-служба правительства области.

Ранее замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов заявил на конференции в Сочи, что к 2024 году в России создадут двадцать четыре особо охраняемые территории, в том числе 13 нацпарков. Один из них - нацпарк "Вятка" в Кировской области - планируют создать в 2022 году, площадь парка составит 50 тыс. га.

"Точные границы и площадь национального парка определит проект. Работу по проектированию будут выполнять специалисты Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды (ВНИИИ) Экология. Работы планируется начать уже в 2020 году", - говорится в сообщении по итогам первого заседания рабочей группы по созданию нацпарка.

Планируется, что национальный парк будет состоять из четырех участков: Атарского, Немдинского, Котельничского и Былинского.

"Атарский участок образован двумя крупными дугообразными излучинами - Атарской и Красносельской. Долина Вятки в пределах рассматриваемой территории имеет каньонообразный вид с высокими (до 100 м) крутыми берегами, покрытыми елово-пихтовыми лесами. Немдинский участок - это территория в долине реки Немда, в настоящее время эта территория входит в природный заказник "Пижемский". Котельничский участок образует палеонтологический памятник природы Котельничское местонахождение пермской фауны рептилий с всемирно известным местонахождением останков парейазавров. Былинский участок представлен территорией природного заказника "Былина", который был создан для сохранения таежных лесов и верховых болот на водоразделе рек бассейнов Северного Ледовитого океана и Каспийского моря", - пояснили в пресс-службе.

По данным министерства охраны окружающей среды региона, реализация проекта позволит увеличить площадь особо охраняемых природных территорий федерального значения в регионе более чем в три раза - с 0,02 млн. га до 0,07 млн. га. Это позволит развивать экологический туризм.

О нацпроекте

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).