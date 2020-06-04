Вологодские пациенты с болезнями сердца и сосудов будут получать бесплатные лекарства

ВОЛОГДА, 4 июня. /ТАСС/. Вологодской области из федерального бюджета выделено 89 млн рублей на приобретение лекарств по нацпроекту "Здравоохранение" для пациентов, перенесших инфаркт миокарда, инсульт, операции на сердце. Как сообщает в четверг пресс-служба правительства области, закупленные лекарства уже поступили в аптеки области и выдаются по бесплатному рецепту.

"Лекарственные средства для жителей региона, перенесших инфаркт миокарда, инсульт, операции на сердце, закупил департамент здравоохранения области в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и его региональной составляющей - программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Федеральный бюджет выделил на эти цели 89 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, лекарства выдаются пациентам, которые не входят в льготную категорию, но перенесли сердечно-сосудистые заболевания или операции, связанные с ними.

Как пояснил начальник департамента здравоохранения Сергей Бутаков, пациент перенесший сердечно-сосудистое заболевание, после выписки из стационара может бесплатно получать лекарственные препараты амбулаторно в течение 12 месяцев.

Сердечно-сосудистые патологии занимают первое место по заболеваемости у жителей Вологодской области. В 2019 году только инфаркт миокарда перенесли две тысячи жителей области.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.