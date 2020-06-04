Вологодские школьники впервые примут участие в федеральном проекте "Билет в будущее"

ВОЛОГДА, 4 июня. /ТАСС/. Вологодская область впервые приняла участие в федеральном образовательном проекте "Билет в будущее", в рамках которого ученики 6-11 классов смогут получить раннюю профессиональной ориентацию. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства вологодской области.

В конце 2018 года в России стартовал проект "Билет в будущее", в рамках которого около 200 тыс. детей из 30 регионов в возрасте 12-16 лет прошли профориентационное тестирование. Оказалось, что почти 90% школьников не знают, кем они хотят стать, и не знают, где искать об этом информацию.

"В 2020 году Вологодская область впервые стала участником масштабного федерального проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11-х классов. Проект "Билет в будущее" в Вологодской области стартует в июне и завершится в декабре", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках проекта школьники смогут получить онлайн индивидуальную консультацию и пройти практические пробы, на которых познакомятся с миром профессий и под руководством опытных наставников самостоятельно пробуют свои силы в различных компетенциях, что позволит им сделать шаг к будущей профессии. В проекте будут предоставлены 28 направлений подготовки, выбор которых обусловлен кадровыми потребностями региона, а также интересами выпускников при выборе направлений профессионального образования.

Билет в будущее

В России сегодня работает несколько специальных проектов, связанных с профессиональной ориентацией школьников через дополнительное образование. В рамках нацпроекта "Образование" к 2024 году будет запущено 245 "Кванториумов" в 85 регионах, появится 340 мобильных детских технопарков. "Кванториум" - это площадки бесплатного допобразования. Как отмечают в Минпросвещения РФ, "Кванториумы" учат детей работать в команде и "призваны готовить молодые кадры по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям".

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.