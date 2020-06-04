Таганрог станет площадкой для создания "Эффективного региона" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июня. /ТАСС/. Город Таганрог станет площадкой для реализации в Ростовской области "Эффективного региона" - цифрового проекта, направленного на повышение качества жизни граждан. Об этом в четверг в ходе онлайн-форума "Новые вызовы. Новые решения", участники которого обсудили реализацию нацпроектов в условиях пандемии коронавируса и планы восстановления экономики, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В работе форума приняли участие около 500 экспертов, среди которых профильные заместители губернатора, министры, руководители органов местного самоуправления, ректоры университетов, победители конкурса "Лидеры России", руководители предпринимательских общественных организаций и предприятий. Идею создания "эффективного региона" высказали эксперты "Точки кипения", действующей на базе Ростовского государственного экономического университета, одного из шести пространств коллективной работы форума.

"Мы предлагаем запустить внедрение технологий бережливого производства в государственной и социальной сфере. Учитывая наш опыт взаимодействия с Минэкономразвития Ростовской области, у нас есть предложение по реализации регионального проекта, включающего в себя следующие направления. Это муниципалитеты с их внутренними процессами и процессами взаимодействия с населением и предприятиями, бережливое образование, МФЦ, здравоохранение, социальная сфера, транспорт, благоустройство, - рассказала участница форума, директор управления производственной системы Сбербанка и процессов Юго-западного банка Сбербанка России Юлия Липашина. - Сейчас частично эта работа ведется. Ее необходимо систематизировать и, естественно, оцифровать. Реализация проекта по этим направлениям позволит повысить качество процессов госуправления, удовлетворенность населения качеством госуслуг и в целом повысить качество жизни людей".

Голубев отметил, что работа над созданием "Эффективного региона" уже начата. "Создание "Эффективного региона" для нас сейчас очень актуально. Уже в ближайшее время в Таганроге состоится серьезный разговор на эту тему. Там есть необходимая база, а также человеческий потенциал. С привлечением бизнеса мы создадим там такой центр", - сказал Голубев.

По словам лидера таганрогской "Точки кипения" Максима Болотова, сегодня для развития цифровой экономики на первый план выходит вопрос качества человеческого капитала. Для успеха в этом направлении необходимо перестроить образовательный процесс, включив в него дошкольные учреждения, школы и вузы. "Создание, и это наше предложение, платформы, которая бы позволила реализовать этот процесс, может решить подобную задачу на основе дистанционных технологий образования, - отметил Болотов. - Это позволит создать единую цифровую образовательную среду, которая может быть использована для переподготовки кадров для цифровой экономики. Это может нам дать новые рабочие места, самореализацию талантливых людей непосредственно в регионе".

По итогам онлайн-форума Голубев также поручил министерству экономического развития региона совместно с отраслевыми министерствами и представителями "Точек кипения" проанализировать и систематизировать все предложения, чтобы приступить к их реализации. В управлении информационной политики регионального правительства отметили, что идеи, озвученные на площадках форума, станут основой для разработки программы по восстановлению экономики региона. Работа по их включению в программу развития будет идти под непосредственным контролем главы региона.