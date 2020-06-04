В Северной Осетии до конца года капитально отремонтируют девять домов культуры

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Капремонт пройдет в 2020 году в семи домах культуры Северной Осетии благодаря нацпроекту "Культура", еще два отремонтируют за счет средств республиканского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики в четверг.

"В 2020 году будет произведен капитальный ремонт семи домов культуры в селениях Ногкау и Дзуарикау Алагирского района, селении Чермен Пригородного района, селении Дарг-Кох Кировского района, селении Средний Урух Ирафского района, селении Кадгарон Ардонского района и станице Павлодольская Моздокского района. Также дополнительно за счет республиканского бюджета будут капитально отремонтированы дома культуры им. Б. Дзугаева в городе Ардон и селении Толдзгун Ирафского района", - говорится в сообщении.

Для шести образовательных учреждений в сфере культуры будут приобретены необходимые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. В этом году планируется оснастить Владикавказский колледж искусств имени В. Гергиева и Моздокскую детскую музыкальную школу им. М. И. Глинки. Как рассказала директор Моздокской детской музыкальной школы им. М. И. Глинки Лолита Филатова, парк инструментов данного учреждения долгое время не обновлялся, однако школа уже получила новые кресла для концертного зала, восемь пианино, два аккордеона в рамках нацпроекта. Поддержку также получил ряд библиотек республики. Среди них Центральная районная библиотека Правобережного района, для которой было закуплено мультимедийное оборудование.

В 2019 году были построены два дома культуры - в высокогорном селении Ахсарисар Ирафского района и в селении Заманкул Правобережного района, также капитально были отремонтированы четыре дома культуры - в селении Фарн Правобережного района, селении Нижний Урух Ирафского района, поселке Мизур Алагирского района и селении Нарт Ардонского района.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).