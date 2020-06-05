Экомаршруты для туристов разработали в дендропарке "Южные культуры" в Сочи

МАЙКОП, 5 июня. /ТАСС/. Новые экомаршруты, знакомящие гостей парка "Южные культуры", переданного в минувшем году под управление Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику, с уникальной особо охраняемой природной территорией, откроются после снятия ограничительных мер из-за коронавируса. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель директора заповедника по экологическому просвещению Ольга Пегова.

"Мы завершили полную инвентаризацию деревьев парка и сейчас разрабатываем несколько новых экомаршрутов для его гостей. Пройдя по ним, туристы смогут познакомиться с определенными породами деревьев - хвойными, фитонцидопроизводящими, цветущими. Составлена и карта цветения, которая в дальнейшем еще будет дополняться, поскольку парк совсем недавно вошел в состав заповедника, и мы только начали научные наблюдения", - сказала она.

Старейший на Черноморском побережье парк "Южные культуры" является территорией непрерывного цветения, будь то зима, весна, лето или осень. Теперь туристы смогут найти интересующее их растение по карте, либо специально запланировать свой визит к цветению определенного дерева. Руководство заповедника уже закупает таблички под 500 деревьев, растущих вдоль всех центральных аллей парка, и на каждом из них - код. Воспользовавшись смартфоном, посетитель парка сможет перейти на электронную страничку каталога и узнать о растении максимальную интересную информацию, собранную сотрудниками "Южных культур", пояснила замдиректора заповедника по экологическому просвещению.

"В дальнейшем карта цветения будет дополняться. Уже отцвела магнолия Суланджа, сейчас на стадии бутонов магнолия Делавея - одно из самых редких растений в России, выбранная нами символом парка. В нашем списке к высадке в этом году порядка 350 видов растений, часть из них нам дарят партнеры, часть мы закупим сами", - отметила Пегова.

В парке собрана одна из самых крупных в стране коллекций экзотов, привезенных со всего мира. На сегодняшний день в коллекции парка 638 видов растений. Среди них, в частности, и давидия (платочковое дерево). Два из трех деревьев платочкового дерева в Европе произрастали именно в "Южных культурах". В прошлом году одно погибло, но специалисты парка научились размножать дерево, благодаря чему сегодня подрастают его саженцы, добавила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что дендрологическому парку, основанному в 1911 году, поставлена задача вернуть исторический облик. Уже начались работы по реконструкции. К началу летнего туристического сезона 2020 года в парке, площадь которого около 20 га, появятся первые объекты благоустройства в стиле ар-нуво. Руководство заповедника намерено инвестировать в развитие парка десятки миллионов рублей.

Нацпроект "Экология"

Нацпроект разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).