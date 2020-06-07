На Ставрополье площадь орошаемых земель увеличится на 24 тыс. га в 2021-2022 годах

СТАВРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Инвесторы планируют ввести мелиоративные системы на площади более 24 тыс. га в 2021-2022 годах на Ставрополье. Общая стоимость проектов оценивается в 7,5 млрд рублей, сообщили журналистам в воскресенье в краевом управлении по информационной политике.

"Сегодня в крае в стадии реализации находится 19 проектов нового орошения сельхозугодий на общей площади 9 тыс. га. Стоимость работ по итогам года оценивается примерно в 1,8 млрд рублей. При этом на период 2021-2022 годов в крае планируется реализация 26 проектов на общей площади более 24 тыс. га на сумму 7,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В рамках программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России" инвесторы получают поддержку в этом направлении. Господдержка позволяет возместить до 70% затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем в крае.

В Минсельхозе края отмечали, что площадь орошаемых земель на Ставрополье на конец 2019 года составляла почти 250 тыс. га, однако из-за ветхости сетей оросительные системы фактически действуют на площади более 70 тыс. га. В планах властей до 2024 года увеличить площадь эффективных мелиоративных систем на 100 тыс. га.

Развитие мелиоративных систем в стране для увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85%.