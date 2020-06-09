Строительство спорткомплекса на юго-востоке Сахалина завершится в 2021 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в начале следующего года сдать в эксплуатацию спорткомплекс с ледовой ареной и площадкой для бокса в городе Макаров (райцентр Макаровского городского округа) на Сахалине. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства спорта региона.

Проектирование началось в 2014 году, строительство должно было завершиться в 2016 году, затем его окончание перенесли на 2017 год. После этого стройка была заморожена. В 2019 году областные власти снова взялись за строительство.

"В начале 2021 года объект будет введен в эксплуатацию. В том же году Макаров примет суперфинал областного детского хоккейного турнира "Спорт против подворотни. Золотая шайба". Без современного спорткомплекса Макаров не сможет принять турнир", - сообщил собеседник агентства.

По данным областных властей, стоимость проекта составляет 427 млн рублей. Работа ведется по линии нацпроектов при поддержке федеральных властей. В настоящее время идет сборка металлоконструкций. В здании разместятся тренажерный зал, тренировочные площадки по боксу и борьбе, ледовая арена, гардеробная, буфет, тренерские комнаты, душевые, раздевалки и пункт проката коньков. За смену комплекс смогут посетить 200 человек.

"Мы очень ждем завершения строительства, так как благодаря спортивному комплексу у наших детей появится возможность тренироваться в современных условиях. Возможно, кто-то из них в будущем станет настоящим спортсменом-чемпионом. Кроме того, у ребят появится возможность заниматься на льду круглый год", - прокомментировали ТАСС в администрации района.

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ финансирование спортивной сферы в рамках нацпроектов "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Образование". Их реализация рассчитана до конца 2024 года. На четыре нацпроекта в регионах РФ планируется потратить более 6 трлн рублей.