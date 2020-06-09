Вологодская область получила 20 млн рублей на оказание адресной помощи пожилым

ВОЛОГДА, 9 июня. /ТАСС/. Вологодская область получила из федерального бюджета 20 млн рублей на оказание адресной помощи пожилым гражданам в рамках акции #МыВместе. Всего в регионе в акции задействовано более 1 600 волонтеров, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы правительства Вологодской области.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе поручил выделить в 2020 году из федерального бюджета на эти выплаты 145,6 млн рублей. Акция #МыВместе входит в проект "Социальная активность" нацпроекта "Образование".

"Реализация регионального проекта позволила на высоком уровне организовать в области проведение Всероссийской акции #МыВместе. Так, регион один из немногих получил 20 млн рублей на оказание адресной помощи пожилым гражданам", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Евгения Богомазова, сейчас в Вологодской области в акции #МыВместе задействовано более 1 600 волонтеров. По данным пресс-службы, у акции в регионе появились партнеры, которые готовы оказывать помощь. Партнерами акции выступают крупные торговые сети, транспортные компании, сети АЗС, индивидуальные предприниматели и организации.

Проект "Социальная активность" реализуется в области с 2019 года за счет средств регионального бюджета, а в 2020 году благодаря победе Вологодской области во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик развития волонтерства "Регион добрых дел" проект получил федеральное финансирование. На реализацию проекта в 2020 году из федерального бюджета выделено 6,3 млн рублей и еще 2,8 млн рублей - из областного бюджета.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.