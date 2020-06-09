Объем ремонта дорог по нацпроекту в Тверской области в 2020 году увеличили более чем вдвое

ТАСС, 9 июня. Около 3,5 млрд рублей на ремонт дорог Тверской области выделят в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов, что позволит более чем в два раза в сравнении с предыдущим годом увеличить объем работ. Всего по национальному проекту по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" приведут в порядок 215 км трасс, сообщил во вторник на заседании облправительства губернатор Игорь Руденя.

"Нам удалось за несколько лет значительно увеличить объемы и качество дорожного строительства. По сравнению с 2016 годом протяженность построенных и отремонтированных дорог в 2019-м выросла в три раза и составила 467 км. 30% работ в прошедшем году выполнены в рамках национального проекта. В 2020-м по нацпроекту запланировано привести в нормативное состояние 215 км дорог", - приводит пресс-служба слова Рудени.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что объем работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" увеличится более чем в два раза в сравнении с 2019 годом, когда было отремонтировано 104 км трасс. "Губернатор обратил внимание - помимо работ по национальному проекту в регионе ведется ремонт дорог в рамках областной программы. Всего в 2020-м планируется привести в порядок 536 км региональных и местных трасс. Финансирование национального проекта в текущем году составляет более 3,5 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов", - отметили в пресс-службе.

Ремонт дорожной сети в регионе начался с апреля и, по данным пресс-службы, работы ведутся уже на всех региональных объектах, включенных в национальный проект, их планируется завершить осенью 2020 года. "Игорь Руденя подчеркнул главные задачи: соблюдение графика работ, обеспечение контроля качества. При ремонте должны использоваться новые технологии и материалы, обеспечивающие нормативное состояние дорог в течение гарантийного срока эксплуатации - от пяти до восьми лет", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.