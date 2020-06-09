Глава Адыгеи требует от местных властей наращивать темпы реализации нацпроектов в регионе

МАЙКОП, 9 июня. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов требует от местных властей наращивать темпы реализации нацпроектов в республике и без простоя переходить к реализации планов на 2021 год.

"Сейчас важно наращивать темпы работы, оперативно завершать проекты этого года и без простоя переходить к проектам 2021 года для привлечения в экономику дополнительных средств", - сказал Кумпилов во вторник на заседании республиканского кабинета министров. Он напомнил, что несмотря на сложную ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, выполнение нацпроектов остается приоритетной задачей.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, в рамках заседания замруководителя администрации кабинета министров Саниет Хотко пояснила, что сейчас в Адыгее ведется работа по 50 региональным проектам на сумму более 4 млрд рублей. При этом наивысшие показатели отмечаются в выполнении мероприятий нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", на которые предусмотрено 525,8 млн рублей. "На эти средства ведется ремонт дорог в Майкопе и Яблоновском, уже отремонтировано 36 км дорог, стоит задача по установке автоматических пунктов весогабаритного контроля и средств фотовидеофиксации", - отметили в пресс-службе.

В ней проинформировали, что отдельно на заседании речь шла о нацпроекте "Образование", на который в 2020 году в регионе будет направлено 866,3 млн рублей. "Эти средства пойдут на завершение строительства школы на 1 100 мест в Майкопе и школы на 250 мест в ст. Ханская, создание мобильного технопарка "Кванториум", ремонт спортзалов сельских школ, обновление материально-технической базы образовательных организаций", - сказали в пресс-службе. Также внимание уделяется образованию детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.

Кумпилов, по данным пресс-службы, поставил задачу активней взаимодействовать с федеральным центром, рассматривать возможность участия в новых программах, сэкономленные на аукционах средства направить на дополнительное оснащение школ.

Кроме того, более 1,2 млрд рублей предусмотрено на реализацию нацпроекта "Демография". В его рамках в Адыгее завершается строительство детсада в Майкопе и начнется возведение трех детсадов в Красногвардейском районе.

"Готов к вводу в эксплуатацию Ледовый дворец, завершается строительство футбольного поля в ст. Гиагинская, запланировано построить три спорткомплекса", - заметили в пресс-службе. Также в рамках нацпроекта оказывается финансовая поддержка нуждающихся семей при рождении первого ребенка, выплаты при рождении третьего и последующих детей.