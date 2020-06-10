В частных детсадах Благовещенска создадут 30 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет

ТАСС, 10 июня. Три частных детских сада в Благовещенске расширят на 30 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет за счет субсидии по национальному проекту "Демография". Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Амурской области.

"30 дополнительных мест создадут в трех частных детских садах Благовещенска для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Это стало возможным благодаря поддержке, оказанной организациям в рамках национального проекта "Демография", в размере 3,7 миллиона рублей. По итогам отбора субсидии получат частные детские сады "Радуга детства", "Мир детства", "Чудо Дети", - говорится в сообщении.

Претендовать на новые места в частных детских садах смогут дети, которые стоят в очереди в муниципальные детские сады. При этом, стоимость услуг приближена к муниципальной. Всего в Минобрнауки области было подано восемь заявок от детсадов.

Проблема нехватки мест в детских садах в Амурской области решается также и за счет строительства дошкольных образовательных организаций. Так, в прошлом году было возведено четыре детских сада, а в текущем году в рамках национального проекта "Демография" стартует строительство двух детских садов для детей в возрасте 1,5-3 лет на 70 мест и на 50 мест. По федеральной программе Минстроя России "Стимул" в сентябре этого года в селе Чигири Благовещенского района начнут строить сад на 120 мест.

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.