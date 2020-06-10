В Вологде построят ледовый дворец на 1,5 тыс. человек

ВОЛОГДА, 10 июня. /ТАСС/. Строительство современного Ледового дворца на 1,5 тыс. человек начато в Вологде в рамках целевой программы и национального проекта "Демография". Объект оценивается в 650 млн рублей, в том числе 240 млн составит субсидия из федерального бюджета в 2021 году, сообщает в среду пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Олега Кувшинникова.

"О строительстве Ледового дворца город мечтал несколько лет, наблюдая, как возводятся подобные объекты в Череповце, Молочном, Шексне, Великом Устюге. Решение назрело три года назад, с просьбой о строительстве я обратился к министру спорта Павлу Колобкову, который был удивлен, что в областной столице нет такого объекта. Дефицит искусственного льда здесь ощущался всегда, имеющаяся ледовая площадка на улице Пугачева загружена полностью. Финансирование получено под гарантии областного правительства по созданию школы олимпийского резерва", - сказал после посещения стройплощадки Кувшинников, слова которого приводит пресс-служба.

По словам руководителя региона, многофункциональный комплекс будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею и фигурному катанию, проведению оздоровительных мероприятий и региональных соревнований. Строительство оценивается в 650 млн рублей, в рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" заключено соглашение с Минспорта РФ о выделении федерального финансирования. Субсидию в 240 млн рублей региону предоставят в 2021 году, более 400 млн рублей будет выделено из бюджета области.

Дворец построят на улице поэта Александра Романова, он дополнит инфраструктуру спортивной школы олимпийского резерва "Витязь", неподалеку расположен стадион "Локомотив", в результате образуется спортивный кластер. Место было выбрано по результатам голосования среди горожан. Объект имеет интересное архитектурное решение, площадь здания переменной этажности составит более 9 тыс. кв. м - спортивный зал с ледовым полем и трибунами на 800 мест, а также блок вспомогательных и административно-бытовых помещений. В здании разместятся спортивные и тренажерные залы, фойе с помещениями для торговли и общественного питания. На прилегающей территории оборудуют парковку. Предусмотрено оснащение ледовой площадки современной акустиком и светом для проведения различных мероприятий.

Пропускная способность комплекса оценивается в 1,5 тыс. человек в сутки, до 50 человек одновременно смогут посещать учебно-тренировочные занятия, до 80 человек - массовые катания. Объект планируется сдать в 2022 году, в День города Вологды, отмечаемый в июне. Название дворцу выберут жители города.