Воробьев: пандемия не повлияет на график строительства в Подмосковье КПО

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции не повлияет на сроки строительства комплексов по переработке отходов (КПО) в Подмосковье. Об этом сообщил в среду в интервью телеканалу "Россия-24" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Надеюсь, что нет, все идет по плану <...> Все это является нашим приоритетом. Для чего? Для того, чтобы тот огромный объем мусора, который образуется в столичном регионе, захоранивался качественно и больше никогда не причинял беспокойство человеку", - сказал губернатор, отвечая на вопрос о возможном сдвиге сроков по строительству в регионе КПО.

По данным пресс-службы Министерства жилищного хозяйства Подмосковья, четыре современных комплекса по переработке отходов введут в эксплуатацию в Подмосковье до конца 2021 года. В настоящее время на территории региона функционируют уже восемь таких комплексов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.