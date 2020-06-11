Сахалинская область в 2020 году направит около 1,4 млрд рублей на благоустройство дворов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в этом году намерены направить из регионального бюджета 1 млрд 394 млн рублей на капитальный ремонт придомовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

"На областные средства на островах в этом году отремонтируют 200 дворов. На эти цели предусмотрен 1 млрд 394 млн рублей", - говорится в сообщении.

Работы по ремонту дворов в муниципалитетах уже начались. Они проходят по национальному проекту "Жилье и городская среда".

По данным областных властей, во дворах заменят асфальтовое покрытие, установят новые детские площадки, произведут озеленение и обустроят парковочные места. Специалисты регионального Министерства ЖКХ стараются находить индивидуальный подход к жителям каждого дома. Одни люди просят расширить парковочные зоны, другие - сделать больше детские площадки, третьи хотят иметь места для выгула собак.

Количество запланированных для ремонта на этот год дворов - значимый показатель для области. За последние три года в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на островах было отремонтировано 289 дворовых территорий и 46 общественных пространств.

Нацпроект "Жилье и городская среда", по которому обновляется жилищный фонд на островах, рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.