Карелия получит 14,2 млн рублей на оснащение школ искусств и музыкального колледжа

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июня. /ТАСС/. Республиканский музыкальный колледж им. Раутио, а также школы в Лахденпохье и поселке Ладва Прионежского района Карелии получат в 2021 году новые музыкальные инструменты, специализированное оборудование и учебную литературу. На эти цели по национальному проекту "Культура" регион получит 14,2 млн рублей, из которых около 7 млн предназначено для оснащение школ в районах, сообщили ТАСС в пресс-службе Минкультуры Карелии.

"В целом, на закупки для двух школ искусств и колледжа будет потрачено 14,2 млн рублей", - рассказала собеседница агентства.

Три образовательных учреждения Карелии вошли в число победителей конкурсного отбора заявок национального проекта "Культура" в 2020 году. Улучшить техническую базу в 2021 году сможет единственное в республике музыкальное среднее профессиональное учреждение - колледж им. Раутио в Петрозаводске. Организация, которая является ресурсным и методическим центром детских школ искусств региона, получит новый рояль, пианино, звуковое и световое оборудование, большой набор учебных материалов - всего около 100 наименований.

Кроме того, национальный проект позволит улучшить материально-техническую базу одной из двух в республике сельских музыкальных школ. В поселок Ладва, помимо литературы и оборудования, придут новые гитары, пианино, синтезатор, аккордеон, национальный инструмент кантеле и прочие. Как рассказал ТАСС министр культуры Карелии Алексей Лесонен, возможность создавать условия для развития культурной жизни в небольших населенных пунктах - это одно из важнейших направлений национального проекта "Культура" для республики.

"Не секрет, что в глубинке намного меньше возможностей проведения досуга, получения образования, включая дополнительное образование. Поэтому особенно важно, чтобы школы искусств, музыкальные школы были укомплектованы качественными инструментами, чтобы в концертных залах, где выступают дети и преподаватели, было установлено хорошее световое и звуковое оборудование. В перспективе это будет способствовать тому, чтобы у детей, которые закончат эти учебные заведения и решат связать свою жизнь с искусством, было желание возвращаться в родные места, чтобы жить и работать там", - рассказал собеседник агентства.

В Минкультуры Карелии добавили, что в 2020 году новые инструменты по национальному проекту поступят в четыре музыкальные школы Петрозаводска, Кондопоги и Питкяранты.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).