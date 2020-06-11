Кировские власти намерены привлечь дополнительные средства на ремонт дорог

КИРОВ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют привлечь дополнительные средства на ремонт дорог. Об этом сообщил в четверг ТАСС председатель правительства региона Александр Чурин.

"Работы начались раньше запланированного срока благодаря раннему заключению контрактов и наступлению благоприятных погодных условий и в настоящее время проходят с опережением плана-графика. С Министерством транспорта Российской Федерации прорабатывается вопрос возможности выделения дополнительных средств в 2020 году за счет будущих поступлений средств от акцизов, но в настоящее время решений по данному вопросу не принято", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в министерстве транспорта региона, Минфин РФ одобрил дополнительное финансирование из заложенных на будущие годы средств нацпроекта тем регионам, которые с опережением будут строить и ремонтировать дороги в 2020 году.

По словам Чурина, из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанными с ней ограничениями дорожные работы в регионе не приостанавливались, дефицита рабочей силы также не возникало. "Подрядные организации, занимающиеся выполнением работ, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", работали в штатном режиме. Обязательная самоизоляция граждан не повлияла на сроки начала работ по ремонту автодорог, работы начались при наступлении благоприятных погодных условий", - пояснил Александр Чурин.

Он уточнил, что подрядчики соблюдают меры безопасности: в начале дня у каждого работника проверяют температуру, дезинфицирующими средствами обрабатываются рабочие места. В ежедневном режиме проводится мониторинг подрядных организаций на выявление случаев заражение коронавирусной инфекцией.

По данным министерства транспорта Кировской области, дорожный фонд Кировской области на 2020 год составляет 8,4 млрд рублей, из них 2,5 млн рублей направлено на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего в 2020 году планируется провести в нормативное состояние 232,7 км автодорог, в том числе в рамках нацпроекта 136,7 км автодорог, из них 82,2 км - на региональной сети и 54,7 км местных дорог в Кировской городской агломерации. Запланирован также капитальный ремонт и ремонт тринадцати мостов. Продолжится строительства участка автомобильной дороги Опарино - Альмеж протяженностью 26,63 км.