Пермская компания "Промобот" поставит в больницы США 400 терминалов для замера температуры

ПЕРМЬ, 11 июня. /ТАСС/. Компания по производству сервисных роботов "Промобот" из Перми заключила контракт на поставку 400 терминалов для бесконтактного измерения температуры в больницы США, первые из них уже отправились в Нью-Йорк. Об этом журналистам в четверг сообщила пресс-служба компании.

"В рамках соглашения в течение восьми месяцев за океан отправится 400 терминалов "Промобот Термоконтроль". Поставить новые устройства российской разработки планируют в медицинские учреждения восточного побережья Соединенных Штатов", - говорится в сообщении.

Ежемесячно в американские больницы и клиники планируют внедрять по 50 станций. Терминал представляет собой устройство с дистанционным бесконтактным термометром и экраном, его пропускная способность более 500 человек в час. В базовой версии на экране появляются уведомления и результаты измерения температуры, в продвинутой - работает система распознавания лиц. По словам директора по развитию и сооснователя "Промобота" Олега Кивокурцева, терминалы измеряют температуру бесконтактным способом всего за пять секунд, а температура определяется с точностью до 0,2 градуса.

"Все результаты фиксируются в специальный журнал - веб-сервис, с помощью которого можно в режиме реального времени контролировать температуру в потоке людей. Кроме того, они могут быть внедрены в системы безопасности, например управлять доступом в здание и не пускать потенциально опасных посетителей через турникет" - отмечает он.

Поставка проводится в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Это крупнейший производитель автономных сервисных роботов в России и Европе. Роботы трудятся более чем в 30 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя живых сотрудников, все продукты компании производят и разрабатывают в России.