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В Чечне к 2021 построят общежитие для привлечения иностранных студентов

Оно будет рассчитано примерно на 800 человек

ГРОЗНЫЙ, 13 июня. /ТАСС/. Новое общежитие появится к 2021 году на территории Чеченского государственного университета, это позволит увеличить приток иностранных студентов в республику. Об этом сообщил в субботу ТАСС первый проректор вуза Заур Киндаров.

"В увеличении количества иностранных студентов в нашем вузе мы были ограничены отсутствием возможности их разместить. Сейчас ведется строительство нового общежития на территории нашего кампуса, планируется завершить его в 2021 году", - сказал Киндаров, добавив, что общежитие будет рассчитано примерно на 800 человек.

По его словам, в настоящее время в университете обучаются порядка 200 студентов из 32 стран мира. "Наш регион привлекателен для родителей студентов тем, что здесь спокойно, нет многих вещей, что могло бы отвлекать от учебы. Кроме того, у нас очень достойные условия проживания", - добавил Киндаров.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Согласно федеральному проекту "Экспорт образования", к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранных студентов должно быть увеличено в два раза. На проектирование, строительство и реконструкцию студенческих городков в рамках "Экспорта образования" предполагается направить из федерального бюджета 102,2 млрд рублей.

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