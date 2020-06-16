Кабмин облегчил доступ к кредитам аграриям, участвующим в нацпроекте поддержки занятости

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сельхозпредприятиям, участвующим в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", станет проще получить льготные инвестиционные кредиты. Как сообщили во вторник в пресс-службе кабмина, такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь при формировании реестра потенциальных заемщиков участники нацпроекта будут включаться в него в приоритетном порядке, - говорится в сообщении. - Выпадающие доходы банков, связанные с выдачей кредитов по сниженной ставке, будут компенсированы за счет субсидии от государства". В кабмине подчеркнули, что эта мера поможет привлечь новые компании в нацпроект, повысит темпы производства в агросекторе и увеличит его эффективность.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" нацелен на увеличение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей. Планируется, что в 2024 году рост этого показателя составит не ниже 5% по отношению к предыдущему году.