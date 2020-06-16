В Пермском крае запустили в работу новый мусоросортировочный комплекс

ПЕРМЬ, 16 июня. /ТАСС/. Мусоросортировочный комплекс мощностью 20 тыс. тонн отходов в год запущен в работу в селе Лобаново Пермского края, куда будут вывозить мусор из Индустриального района Перми и нескольких населенных пунктов Пермского муниципального района. Полигон стал третьим по счету в регионе, линии сортировки отходов уже действуют в Березниках и Краснокамске, строительство нового комплекса проходило в рамках реализации национального проекта "Экология", сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Пермский край продолжает наращивать мощности по сортировке, обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, работа осуществляется в рамках национального проекта "Экология". В итоге значительно уменьшается объем отходов, отправляемых для захоронения на полигон. Новая мусоросортировочная линия позволит увеличить количество извлекаемых из отходов полезных фракций и направлять их на переработку", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ и благоустройства края Андрея Кокорева.

По информации правительства, предприятие представляет собой компактную станцию, где процесс обработки мусора автоматизирован. Машина выгружает отходы на площадку, откуда с помощью конвейера они направляются на линию сортировки, после чего в ручном режиме отбираются полезные фракции: стекло, пластик, бумага и полиэтилен, пригодные для вторичной переработки. Отдельно сортируются органические отходы, их планируют направлять в компостирование.

Главный эколог регионального оператора по сбору ТКО "Теплоэнерго" Юлия Скопец отмечает, что пластик, стекло, металлы и прочие фракции разлагаются долго, их доля в общем объеме мусора может достигать 50%. "Поэтому крайне важно извлекать эти отходы, направлять на дальнейшую утилизацию и давать им новую жизнь в виде востребованной продукции", - считает она.

До 2024 года в Пермском крае построят еще один комплекс по сортировке и переработке отходов, в настоящее время готовится проектно-сметная документация по строительству полигона Софроны в Перми. Как ранее сообщал ТАСС начальник департамента ЖКХ администрации города Александр Власов, его мощность составит 300 тыс. тонн в год, строительство должно начаться в 2021 году, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

В нацпроект "Экология", рассчитанный до 2024 года, включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".