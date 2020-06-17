В Волгограде создается онкослужба по самым высоким мировым стандартам

ВОЛГОГРАД, 17 июня. /ТАСС/. Модернизация единственного в Южном федеральном округе (ЮФО) реабилитационного центра для онкологических больных завершилась в Волгограде, параллельно продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса. В регионе создается онкослужба по самым высоким мировым стандартам, заявил в среду журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров после выездного совещания в областном онкологическом диспансере.

"Мы создаем на территории Волгоградской области современную онкологическую службу, отвечающую самым высоким мировым стандартам. При проектировании, строительстве и организации медпомощи здесь используются лучшие мировые практики, чтобы жители не где-то в других регионах, за рубежом получали онкологическую и реабилитационную помощь, а в Волгоградской области, в нашем онкодиспансере, где сконцентрировано лучшее оборудование, лучшие специалисты, прошедшие обучение в ведущих центрах РФ, Европы и США", - сказал Бочаров.

В реабилитационном центре для онкологических больных сегодня завершается третий, финальный этап модернизации, который включает в себя капремонт всех помещений второго этажа и дооснащение оборудованием. Это позволит увеличить количество палат и расширить возможности реабилитационной помощи людям, перенесшим хирургические вмешательства и прошедшим радиологическое лечение от злокачественных новообразований.

Этот единственный в ЮФО высокотехнологичный реабилитационный центр для онкобольных создан на базе двухэтажного здания после масштабной реконструкции, бывший пансионат был заброшен более десяти лет. Для нового центра было поставлено более 50 единиц современного физиотерапевтического и восстановительного оборудования. Тем самым завершено создание трехэтапной реабилитационной помощи онкологическим пациентам - сразу после проведенного оперативного вмешательства, дальнейшего стационарного лечения в течение 4 месяцев и последующего амбулаторного лечения. Здесь работают специалисты-реабилитологи, физиотерапевты, психологи.

В непосредственной близости от онкодиспансера и реабилитационного центра продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса, состоящего из двух секций: 5-этажной поликлиники на 700 посещений в смену и 7-этажного лечебного блока с отделениями маммологии, эндоскопии, лабораторией, реанимацией и интенсивной терапией. Первые два этажа здания расположены под землей. "Коробка" полностью готова, специалисты занимаются черновыми отделочными работами и колоннами под устройство крытого перехода в главный корпус онкодиспансера. Срок сдачи нового корпуса - декабрь 2021 года.

В планах - поэтапное обновление фасадов и кровли всех существующих корпусов онкодиспансера. В проекте благоустройства территории губернатор попросил предусмотреть детские городки - их организуют у входа в детскую поликлинику. В 2021 году на территории начнется строительство отдельного радиологического корпуса для лучевой терапии и высокотехнологичного ПЭТ/КТ-центра - проектирование масштабных объектов завершится до конца года, при этом проект ПЭТ/КТ-центра реализуется при помощи механизма частно-государственного партнерства. "Строительство этих корпусов крайне необходимо - тем самым мы создаем хороший резерв на будущее. Необходимо заблаговременно начать подготовку документации по проведению конкурса на строительно-монтажные работы", - отметил Бочаров.

Об онкослужбе региона

Масштабная модернизация Волгоградского областного онкодиспансера началась в 2015 году - сегодня развитие медучреждения продолжается в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение". Главная цель комплексной работы - создание современной пациент-ориентированной системы, центральным звеном которой является обновленная онкослужба.

В реализации намеченных планов губернатор заручился поддержкой президента РФ. Так, Волгоградская область стала одной из первых в стране, где начал работу центр амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП). В настоящее время в регионе действуют пять ЦАОПов; в 2020 году в систему войдут еще четыре ЦАОПа в Волгограде и Волжском; в 2021 году их число достигнет 14 с единым координирующим началом на базе областного онкодиспансера.