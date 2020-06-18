В городе Анива Сахалинской области в 2021 году появится современная школа искусств

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области планируют в декабре 2021 года ввести в эксплуатацию школу искусств в Аниве на Сахалине. Это самое дорогостоящее учреждение из всех возводящихся в городском округе социальных объектов, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Строительство сейчас находится на начальном этапе. Планируется, что объект будет готов и введен зимой следующего года", - сообщили в пресс-службе.

По данным областных властей, будущая школа рассчитана на 350 учащихся. В здании расположатся концертный зал на 290 гостей с эстрадой и с местами для инвалидов-колясочников, большой читальный зал библиотеки, игровая, артистические студии хореографии и звукозаписи, кладовая, костюмерная, кабинеты кинопроекционной и свето-аппаратной.

"Здание будет находиться на одной из главных улиц города, станет его достопримечательностью. Подрядчик начал хорошо, уже сейчас идет с опережением графика", - прокомментировали ТАСС в администрации муниципалитета. Как сообщили городские власти, жители Анивского района очень нуждаются в школе искусств. Два года назад было снесено старое здание 1969 года постройки. Пока дети вынуждены обучаться по творческим направлениям в трех местах: в школе № 1, Доме детского творчества, районном Доме культуры.

Анива - административный центр Анивского городского округа, расположенного на юге Сахалина. В городе проживают около 9,5 тыс. человек. При этом во всем районе - чуть более 10 тыс.

Строительство ведется по национальному проекту "Культура", инициированному в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным. На создание школы выделено более 600 млн рублей. Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". На его реализацию в стране планируется выделить 113,5 млрд рублей.