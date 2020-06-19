В модернизацию системы водоснабжения в Красноярском крае вложат 2,8 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. В рамках федерального проекта "Чистая вода" (нацпроект "Экология") в Красноярском крае до 2024 года будет реконструировано 25 объектов водоснабжения на сумму 2,8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности, энергетики и ЖКХ региона Евгений Афанасьев.

"До 2024 года в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология" планируется реализовать мероприятия по строительству и реконструкции 25 объектов питьевого водоснабжения на сумму 2,8 млрд рублей", - рассказал Афанасьев. По его словам, проекты реализуют в Дивногорске, Лесосибирске, Минусинске, Канске, Бородино, Шарыпово, Уяре, Хатанге, Богучанском, Емельяновском, Идринском, Минусинском, Кежемском, Курагинском и Сухобузимском районах.

Реализация этих проектов позволит увеличить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой, с 88,6% до 92,9%, а в городах края - с 99,2% до 100%, отметил министр.

В нацпроект "Экология", рассчитанный на 2019-2024 года, включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".