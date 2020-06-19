Мурашко: модернизация первичного звена здравоохранения готова к запуску с 2021 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Модернизация первичного звена здравоохранения должна начаться в 2021 году, все региональные программы модернизации доработаны, сверстаны и уже прошли предзащиту. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Принципы модернизации первичного звена здравоохранения были утверждены в октябре 2019 года, а мероприятия в соответствии с этими принципами были предусмотрены на период с 2020 по 2024 годы. Однако из-за пандемии эту работу пришлось приостановить.

"Но региональные программы доработаны, сверстаны и полностью готовы. Впереди защита и уже выход на реализацию - и с нового года нужно приступать, - сказал он. - Несмотря на этот сложный период, формирование программ в целом завершено, и доработка завершена".

Как ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, модернизация первичного звена здравоохранения может начаться уже с нового финансового года.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из ключевых федеральных проектов национального проекта "Здравоохранение". В рамках этого федерального проекта планируется улучшить обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год и оптимизировать работу медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.