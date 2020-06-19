Минвостокразвития предлагает сформировать в нацпроектах "дальневосточные" разделы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития подготовило проект постановления кабмина, согласно которому в каждом национальном проекте будет создан раздел по опережающему развитию Дальнего Востока. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

По итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось в сентябре 2018 года на полях ВЭФ, президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в национальных и федеральных проектах и программах мероприятия или разделы, обеспечивающие достижение регионами Дальнего Востока показателей социально-экономического развития выше среднероссийского уровня.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в положение об организации проектной деятельности в правительстве РФ", которое предполагает обязательное создание в национальных (федеральных) проектах "дальневосточных" разделов, направленных на опережающее развитие Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

По данным министерства, нацпроекты не учитывают специфику Дальнего Востока, в итоге округ может не достичь среднероссийского уровня развития по 48 из 174 показателей. В частности, речь о снижении уровня смертности населения Дальнего Востока и ряде других показателей, нуждающихся в корректировке. "Чтобы появилась возможность реально улучшить к 2024 году в дальневосточных регионах ситуацию по этим показателям, понадобилось внести изменения в правовую базу", - поясняют в ведомстве.

Отмечается, что с 1 января 2017 года было установлено требование об обязательном выделении разделов по Дальнему Востоку в государственных программах. Сейчас оно распространяется на 31 госпрограмму. При формировании "дальневосточных" разделов в первую очередь уделяют внимание развитию образования, здравоохранения, спорта и культуры, строительству и реконструкции инфраструктуры, мерам поддержки сельского хозяйства.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 г. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн руб.