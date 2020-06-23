Первый в Кировской области мобильный "Кванториум" будут использовать в детских лагерях

КИРОВ, 23 июня. /ТАСС/. Первый в Кировской области мобильный технопарк "Кванториум" отправится летом в загородный детский лагерь "Вишкиль", в новом учебном году "лаборатория на колесах" сможет приехать к школьникам в 14 районов области. Об этом сообщил во вторник журналистам первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

"Мы решили, что летом [мобильный технопарк "Кванториум"] поедет учить детей в один из наших лагерей - в "Вишкиль", - сказал Курдюмов.

Глава региона Игорь Васильев осмотрел новый мобильный "Кванториум", поступивший в регион по нацпроекту "Образование". Он оборудованный шлемами и контроллерами виртуальной реальности, квадрокоптерами, 3D-принтерами, лазерным гравером, фрезерным станком. На закупку и транспортировку "Кванториума" было направлено 17 млн рублей. Мобильный технопарк поможет привлечь детей к изучению инженерных специальностей, уверен губернатор. "Я с трудом оттуда вышел - уже хотелось что-то напечатать на принтере, поработать на оборудовании. Мобильный технопарк проедет в этом году по 14 районам области. В нем можно заниматься внутри, и в школе развернуть инженерный класс. Я надеюсь, что это окажет существенную помощь детям в принятии решения о своей будущей профессии, потому что они воочию смогут увидеть, что такое труд инженера, конструктора", - сказал Васильев.

По данным министерства образования области, благодаря мобильному технопарку свыше тысячи школьников региона станут "кванторианцами": они освоят программы дополнительного образования по направлениям "геоинформационные технологии и аэротехнологии", "промышленная робототехника и промышленный дизайн", "хайтек". Обучение закончится разработкой и защитой собственного инженерного проекта. Кроме этого, более трех тысяч школьников станут участниками конкурсов, мастер-классов, викторин.

Детские технопарки "Кванториум" - площадки бесплатного дополнительного образования, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Их цель - способствовать подготовке новых высококвалифицированных инженерных кадров, а также разрабатывать, тестировать и внедрять инновационные технологии. Развитие сети детских технопарков "Кванториум" является одним из направлений нацпроекта "Образование". В Кировской области ранее открылись три стационарных "Кванториума" - в Кирове, Кирово-Чепецке и Омутнинске. Еще два мобильных технопарка поступят в регион в 2021-2022 годах, после чего возможность стать "кванторианцами" появится у детей всех районов региона.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.