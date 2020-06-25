Татарстан работает с перевыполнением показателей национальных проектов

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Реализация национальных проектов в Татарстане идет с опережением показателей. По направлению "Безопасные и качественные дороги" республика находится в тройке лидеров среди регионов России, сообщил журналистам после заседания оргкомитета по празднованию столетия Татарстана вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я могу с уверенностью сказать, что республика со всеми вызовами справляется хорошо, несмотря ни на какие трудности, стройка не остановлена, все показатели перевыполняются, показатель "Безопасные и качественные дороги" находится в тройке лучших показателей по освоению, 100% можно быть уверенными, что этот показатель будет перевыполнен. Мы буквально сегодня подвели промежуточные итоги, договорились о дополнительном объеме строительства по этому проекту. <...> Президентом [России Владимиром Путиным] поставлена задача выполнить с опережением - Татарстан точно выполнит", - сказал он.

По его словам, на текущий год заявлен беспрецедентный объем строительства жилья - почти 3 миллиона квадратных метров. По всем остальным проектам Татарстан тоже идет с опережением, добавил Хуснуллин.

"Хорошо сегодня подготовлен комитет - все заявленные мероприятия [в рамках празднования столетия Татарстана] либо выполнены, либо перенесены в связи с пандемией на более поздний срок, но сомнений, что будут выполнены, у меня нет. Хочу поблагодарить лично Рустама Нургалиевича [Минниханова], всю команду за <...> огромную организационную работу в этих непростых экономических условиях", - уточнил он.

27 мая 1920 года был подписан декрет об образовании ТАССР. Меньше чем через месяц, 25 июня 1920 года, власть в Татарской республике была передана Временному революционному комитету ТАССР. Первым руководителем созданной республики Политбюро ЦК РКП (б) утвердило Сахибгарея Саид-Галеева.