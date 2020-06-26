Правительство РФ выделит Чукотке 250 млн рублей на строительство моста к золотым рудникам

ТАСС, 26 июня. Правительство РФ выделит Чукотскому автономному округу 250 млн рублей на завершение строительства моста через реку Пучевеем к месторождениям Баимской рудной зоны. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили ТАСС в правительстве полуострова.

22 июня правительство России поддержало выделение из федерального бюджета в 2020 году дополнительно почти 44 млрд рублей на развитие дорожного хозяйства субъектам РФ, среди которых - семь регионов Дальнего Востока, в том числе и Чукотка.

"Чукотскому автономному округу выделят 250 млн рублей на строительство моста через реку Пучевеем на автомобильной дороге Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь. Его строительство необходимо для сообщения между портом Певек и месторождениями Баимской рудной зоны, освоение которой является приоритетным инвестиционным проектом для региона", - сказал собеседник агентства.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны" подписано на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 года. Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината и всей необходимой для его функционирования инфраструктуры. Проект включен в стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года.