В густонаселенном микрорайоне Омска открылся детский сад

ОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Детский сад на 101 ребенка открылся в густонаселенном микрорайоне в Кировском округе Омска, говорится в сообщении пресс-службы Омской области.

В 2018 году Кировский округ Омска был оценен как самый необеспеченный местами в детских садах среди детей от двух лет. Тогда в очереди на получение мест были поставлены более 4 тыс. человек.

"Дошкольное учреждение, рассчитанное на 101 ребенка, приступает к работе в понедельник, 29 июня. В плотной жилой застройке густонаселенного микрорайона появился свой компактный сказочный замок с красочными игровыми площадками под открытым небом, яркими внутренними интерьерами и ультрасовременной технической "начинкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лицензия на работу учреждения уже получена, однако от торжественного открытия власти отказались из-за эпидемиологической обстановки. Площадь нового детского сада составляет 2,5 тыс. кв. метров. В нем расположены спальные и групповые комнаты, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок.

По словам губернатора региона Александра Буркова, в Омске готовятся к открытию еще три детских сада, которые вместе с уже открывшимся примут 538 детей. Всего же в течение следующих двух лет будут построены детсады на более чем две тысячи мест.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019 - 2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет - 3,1 трлн рублей.