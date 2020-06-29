Более 500 жительниц Приморья с детьми смогут переучиться на востребованную профессию

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Получить новую специальность или повысить квалификацию дистанционно в рамках нацпроекта "Демография" в этом году смогут 560 жительниц Приморского края с детьми, сообщает в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Среди специальностей, которые можно освоить, - руководитель малого и среднего бизнеса, менеджер по персоналу, бухгалтер, специалист по закупкам, воспитатель дошкольного учреждения, дизайнер интерьера и ряд других. По остальным направлениям обучение будет продолжено после снятия ограничений", - пояснили в пресс-службе.

На обучение могут записаться неработающие женщины с детьми до 7 лет включительно и женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. На эти цели до конца года из федерального и краевого бюджетов предусмотрели около 14,4 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный до 2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов с общим бюджетом около 3,1 трлн рублей. Помимо нацпроекта, в Приморье работает рассчитанная до 2027 года программа "Содействие занятости населения Приморского края", в рамках которой местные жители могут освоить новые профессии.