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В Новороссийске в июле начнут досрочный ремонт дорог по программе 2021 года

Новороссийск стал первым городом в крае, завершившим на прошлой неделе ремонт улиц по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

ТАСС, 29 июня. Дорожники города-героя Новороссийска в июле начнут досрочный ремонт улиц, который ранее планировалось выполнить в 2021 году. Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики Краснодарского края.

"С начала следующего месяца подрядчики планируют досрочно приступить к дорожным работам, намеченным на 2021 год", - отмечается в сообщении.

Новороссийск стал первым городом в крае, завершившим на прошлой неделе ремонт улиц по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего дорожники отремонтировали 39 улиц, запланированных на 2020 год.

В июне правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда почти 44 млрд рублей на досрочный ремонт и строительство дорог в регионах по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это первая часть суммы, которую планируется направить в регионы, перевыполняющие нацпроект. В общей сложности господдержка на эти цели составит 100 млрд руб. За счет дополнительных средств до конца года будут приведены в порядок более 480 км дорог.

Ранее сообщалось, что правительство планирует на год ускорить строительные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", то есть завершить запланированные проекты уже в 2023 г. Эта мера стала одним из пунктов общенационального плана восстановления экономики РФ.

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