В Нижегородской области началось обучение сотрудников компаний для реализации нацпроектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Программа для обучения специалистов, участвующих в реализации национальных проектов, началась в Нижегородской области. Обучение будет проходить на базе филиала РАНХиГС, сообщил журналистам в понедельник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Курс касается двух нацпроектов: "Экология" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". С 29 июня по 16 июля на базе НИУ - филиала РАНХиГС - пройдут онлайн-обучение 33 специалиста, участвующих в реализации нацпроекта "Экология", - пояснил Никитин.

Глава региона уточнил, что тема экологии очень важна в настоящее время, и Нижегородская область одной из первых в стране начала переход на раздельное накопление отходов в 2019 году. Никитин также отметил, что изначально на программу обучения подали более 80 заявок, что говорит о высоком интересе к экологии и раздельному сбору отходов.

Проект обучения сотрудников предприятий для реализации нацпроектов был запущен Минэкономразвития России в рамках президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства России. Обучение специалистов финансируется из федерального бюджета.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.