Детей-инвалидов обучат пекарскому делу в школе-интернате Приамурья по нацпроекту

ТАСС, 30 июня. Школа-интернат №10 в городе Белогорске Амурской области с начала учебного года откроет мастерскую пекарского дела. Пока образовательное учреждение ремонтирует помещения, в которые к концу августа поступит необходимое оборудование, сообщила ТАСС директор школы Светлана Якимова.

"К концу августа мы завершим ремонт, затем поступит оборудование для пекарской мастерской, его региональное министерство образования закупает по нацпроекту "Образование". В августе три педагога, которые сейчас обучают детей кулинарии, пройдут дополнительную подготовку. С начала учебного года наши воспитанники, ребята с ограниченными возможностями здоровья с умственными нарушениями, приступят к занятиям в мастерской", - сказала Якимова.

"Наши воспитанники не сдают ЕГЭ и ОГЭ, только экзамен по профессионально-трудовому обучению. Чаще всего в учебных организациях обустраивают швейные и столярные мастерские, а потом ребята идут осваивать другие профессии, которые считают более перспективными при трудоустройстве", - добавила она.

По ее словам, ученики смогут начать обучение в пекарской мастерской с пятого класса. Всего в школе-интернате учатся 165 детей с ограниченными возможностями здоровья, и каждый из них может выбрать одно из четырех направлений подготовки: швейное, кулинарное, столярное, а теперь и пекарское дело. "Выбирая новое направление, мы руководствовались тем, что в каждом населенном пункте есть пекарня, но пока ни одно учреждение нашего типа не готовит ребят к обучению для работы пекарем", - пояснила Якимова.

На обновление материально-технической базы и ремонт образовательное учреждение получило 8 млн рублей по программе "Современная школа" нацпроекта "Образование". В этом году современные мастерские оборудуют и в благовещенской школе №7, где также учатся дети с ограничениями по здоровью. Там учащиеся получат знания по картонажно-переплетному делу.