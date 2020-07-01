В Тульской области расчистят русла Оки и Упы на участках в 4,5 км

ТУЛА, 1 июля. /ТАСС/. Более 73 млн рублей из федерального бюджета выделено Тульской области по нацпроекту "Экология" на расчистку от ила, мусора и сорной растительности русел рек Ока и Упа. Работы будут проведены в 2020 и 2021 годах на участках общей протяженностью 4,5 км, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства региона.

"Расчистка 2,5 км русла Оки в городе Белеве и 2 км русла Упы в городе Одоеве включена в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". По поручению губернатора Алексея Дюмина с Минприроды РФ подписано соглашение, по которому на работы на Оке на 2020 год выделено 14,62 млн рублей, на 2021 год - 14,68 млн рублей. На расчистку Упы - 44,4 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В общей сложности со дна Упы извлекут 69 тыс. кубометров ила, веток, листьев, упавших в воду стволов деревьев, разросшихся водорослей, в Оке объем выемки составит 32 тыс. кубометров. "Это самые масштабные работы по очистке русел рек, протекающих в нашем регионе, за последние годы. Мы стремимся не только улучшить экологическое состояние водных объектов, но и создать более комфортные условия для отдыха на воде для наших жителей, а также для развития туризма", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова.

Работы на обоих участках рек уже начались, поднятый со дна ил и мусор будет обезвожен в так называемых геотубах, а затем вывезен для захоронения на полигонах.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).