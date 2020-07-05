В КБР проходят переобучение 90 человек предпенсионного возраста

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. 90 человек старше 50 лет участвуют в программе переобучения людей предпенсионного возраста в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.

"В КБР реализуется мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках национального проекта "Демография". В настоящее время численность граждан 50 лет и старше, направленных на обучение, составляет 90 человек", - рассказали в ведомстве.

Обучение проводится как в государственных, так и негосударственных (частных) образовательных организациях, таких как Кабардино-Балкарский госуниверситет, Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет, а также в автономная некоммерческая организация ДПО "Учебный центр государственной и муниципальной службы" и другие.

Незанятым гражданам указанной категории выплачивается стипендия (ежемесячно за дни фактического обучения), размер которой равен минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законодательством, отметили в ведомстве.

В рамках национального проекта "Демография" министерство является координатором и участником трех региональных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение". На их реализацию в 2020 году в регионе запланировано потратить более 4,2 млрд рублей.