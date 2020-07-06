Систему мониторинга качества воздуха запустили в восьми городских округах Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области расширили территорию работы системы мониторинга качества воздуха с двух районов до восьми. Все автоматические модельные микростанции находятся на Сахалине, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Мониторинг осуществляется автоматическими модульными микростанциями с помощью системы "Безопасный город" по национальному проекту "Экология", инициированному в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее островные власти сообщали ТАСС о том, что в 2019 году три такие станции заработали в тестовом режиме в городах Южно-Сахалинске и Корсакове на юге Сахалина. Для Сахалинской области вопрос чистоты воздуха является очень актуальным в основном из-за большого количества автомобилей, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу.

"Мониторинг качества воздуха в области продолжается в тестовом режиме. Сейчас уже работает 14 станций в восьми городских округах", - сообщили в пресс-службе правительства.

По информации областных властей, все станции установлены пока только на Сахалине. Помимо Южно-Сахалинска и Корсакова они работают в Александровск-Сахалинском, Макаровском, Ногликском, Охинском, Поронайском и Смирныховском районах. Самое большое количество станций установлено в областном центре.

Планировалось, что к 1 июля 2020 года система перестанет работать в тестовом режиме и запустится в полную силу во всех 18 муниципалитетах Сахалина и Курил. Однако этого не произошло, в настоящее время ведется калибровка показаний. Региональные власти намерены распространить действие системы на всю область до конца этого года.

По информации областных властей, всего планируется установить 34 модульные микростанции. Специальные датчики будут сравнивать показатели состояния городской среды, определять в воздухе содержание вредных газов: оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также взвешенных веществ. Станции будут интегрированы не только в систему "Безопасный город", но и соединены с системой аналитики экологии региона. На основе показателей приборов планируется составить постоянно обновляющуюся карту загрязнения воздуха в Сахалинской области. Все данные будут находиться в открытом доступе для населения. Как сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наиболее загрязненный воздух на островах зафиксирован в Южно-Сахалинске и Корсакове. Именно поэтому первые тестовые станции запустили на территории именно этих городских округов.

О нацпроекте

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).