В Нижегородской области переобучат более 2,4 тыс. человек в 2020 году

ТАСС, 6 июля. Более 2,4 тыс. жителей Нижегородской области пройдут переобучение по национальным проектам "Производительность труда и поддержка занятости" и "Демография", а также по госпрограмме по содействию занятости в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в областном управлении по труду и занятости населения.

"Традиционным способом снятия напряженности на рынке труда является профессиональное обучение, в том числе опережающее. Ежегодно служба занятости организует обучение и безработных граждан с целью их дальнейшего трудоустройства, и работающих граждан, но находящихся под риском увольнения. Делается это в рамках государственной программы "Содействие занятости населения Нижегородской области", а также национальных проектов "Демография" и "Производительность труда и поддержка занятости", - сказали в управлении.

Так, по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" обучение пройдут 566 работников предприятий, участвующих в реализации проекта. Кроме того, свои профессиональные навыки повысят 630 жителей старше 50 лет, а также более 470 женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет. Это обучение проходит по нацпроекту "Демография". Кроме того, по программе "Содействие занятости населения Нижегородской области" в регионе обучатся более 740 человек, состоящих на учете по безработице.

"Во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавируса такое обучение проходило дистанционно", - добавили в управлении.

Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области в условиях пандемии коронавируса увеличился более чем в шесть раз. В начале II квартала началось резкое увеличение показателя, на 24 июня он составил 2,7%, в начале года был 0,4%. Численность безработных составляла 46,5 тыс. человек, а в начале года была на уровне 7,3 тыс. человек.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено 18 614 случаев заражения, 12 157 человек выздоровели, 263 умерли.