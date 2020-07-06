Трутнев анонсировал разработку дополнительных мер для ускорения развития Дальнего Востока

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дополнительные меры по поддержке различных сфер Дальнего Востока представят в нацпрограмме развития макрорегиона для ускоренного роста социально-экономических показателей округа. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Трутневу контролировать процесс подготовки национальной программы социально-экономического развития ДФО.

"Мы должны подготовить предложения по дополнительным мерам развития Дальнего Востока. Надо вместе подумать, что и как можно улучшить по разным направлениям. Например, для снижения административных барьеров и уменьшения давления со стороны контрольных структур, сокращения и упрощения процедур мы могли бы предоставлять дополнительные налоговые преференции, обеспечить создание и внедрение новых мер поддержки. От этого зависит то, как эффективно будут в дальнейшем развиваться субъекты", - приводят слова Трутнева в его пресс-службе.

Он пояснил, что ускоренное социально-экономическое развитие Дальнего Востока подразумевает рост качества жизни и экономических показателей в макрорегионе темпами выше среднероссийских.

В конце июня президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в ближайшие три месяца утвердить национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока. В течение 2019 года Минвостокразвития разрабатывало программу и в ходе Восточного экономического форума в сентябре представило ее президенту. Глава государства в целом одобрил документ и поручил уточнить источники финансирования.

Ранее Трутнев заявлял, что необходимо подготовить предложения по дальнейшему улучшению условий для бизнеса на Дальнем Востоке. Это должно сохранить привлекательность округа для инвесторов на фоне общих льгот, вводимых общенациональным планом восстановления экономики.