Около 310 млн рублей направят на ремонт дороги на юге Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Сахалинская область получила из федерального бюджета около 310 млн рублей на капитальный ремонт главной дороги села Сокол в Долинском районе - участка основной автомагистрали Сахалина, соединяющей юг и север острова. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Сейчас работы ведутся на мосту через реку Белую [ремонтируемый участок дороги включает мост через реку]. Здесь заменили пришедшие в негодность несущие конструкции. Дорожники применили новую технологию по усилению балок пролетного строения углеволоконными полотнами", - сообщили в пресс-службе.

Дорожное полотно в Долинском районе на участке, проходящем через Сокол, давно местами разрушилось и пришло в негодность. При этом сам населенный пункт является достаточно крупным селом с населением свыше 3 тыс. человек. По информации областных властей, ремонт участка с мостом позволит продлить безопасную эксплуатацию объекта на 30 лет. После капремонта на мосту появится тротуар шириной 1,5 м, благодаря чему пешеходы смогут передвигаться по главной дороге вдоль всего населенного пункта.

В Соколе уже смонтировали шесть остановочных павильонов. Летом на автодороге установят линии наружного освещения и светофор на перекрестке. На трассе появятся необходимые дорожные знаки, перильные ограждения. Дорожники дают гарантию на выполненные работы: восемь лет - на мост, пять лет - на асфальтовое покрытие. Качество на всех этапах контролирует компания "Проектировщик-2". Это предприятие оказывает услуги по строительному контролю на региональных объектах с 2006 года.

Всего на Сахалине в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заасфальтируют более 8 км автодорог регионального значения и еще 17 км в границах Южно-Сахалинской городской агломерации. Ход дорожных работ находится на постоянном контроле регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъекта РФ. В рамках проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1 до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.