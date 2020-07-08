Оборудование на 11 млн рублей получат студенты в удаленном селе на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июля. /ТАСС/. Колледж в национальном селе Палана на Камчатке получил почти 11 миллионов рублей на оснащение мастерских в рамках нацпроекта "Образование", сообщается на сайте краевого правительства.

Колледж в удаленном селе ежегодно выпускает более 100 студентов по различным специальностям, в том числе оленеводов, газосварщиков, преподавателей начальных классов. Обновленные модернизированные аудитории планируют презентовать в начале нового учебного года.

"За счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта будет обновлена материально-техническая база по компетенциям "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Преподавание технологии", "Правоохранительная деятельность". Сейчас в Паланском колледже оформлены договоры на приобретение 146 единиц учебно-лабораторного оборудования для всех мастерских. Будет закуплено интерактивное оборудование, ноутбуки, планшеты, два многофункциональных устройства, документ-камера, телевизор, видеокамера, акустическая система, мебель. На оснащение четырех мастерских образовательное учреждение получило почти 11 млн рублей", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Палана - административный центр Корякского округа на Камчатке. Расстояние до Петропавловска-Камчатского - более 950 км, население - около 3 тыс. человек.