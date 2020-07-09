В Ростовской области физкультурой и спортом занимается почти половина населения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Почти половина жителей Ростовской области, или 2 млн человек регулярно занимаются физкультурой и спортом, что выше среднероссийских показателей, сообщил в четверг журналистам первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Население Ростовской области превышает 4 млн человек.

"На сегодня у нас почти 49% занимающихся физической культурой и спортом, что выше среднероссийских показателей. Всего 1,9 млн человек занимается", - сказал Гуськов. По его словам, за последние пять лет количество занимающихся физкультурой и спортом в области увеличилось на 600 тыс. человек. Росту популярности спорта среди населения, по мнению Гуськова, способствуют различные спартакиады, в том числе "Спартакиада Дона", участниками которой в 2019 году стали 70 тыс. человек.

Ранее в министерстве спорта Ростовской области сообщали, что регион до 2024 года получит около 1,7 млрд рублей на реализацию проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Более 1,3 млрд рублей будет направлено на возведение и реконструкцию спортивной инфраструктуры. На эти средства на территории области планируют построить 53 спортивных объекта.

На Гребном канале в левобережной части Ростова-на-Дону, недалеко от построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Ростов Арена" власти намерены построить большой центр подготовки футболистов. На его территории разместятся два крытых футбольных манежа, восемь футбольных полей с натуральным газоном и искусственным покрытием. Общая площадь футбольного центра составит около 22 га.

Согласно планам властей, в спортивный кластер на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, помимо стадиона "Ростов Арена" и объектов Гребного канала, войдут "Гандбол-Арена", которая станет домашней площадкой гандбольного клуба "Ростов-Дон", ледовый дворец, конноспортивная школа, ипподром и другие сооружения. Завершить формирование кластера планируется к 2024 году.

Нацпроект "Демография"

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.