Все рабочие места врачей в Ленобласти подключат к единой информационной системе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Рабочие места медицинских работников Ленинградской области по программе нацпроекта "Здравоохранение" подключат к единой информационной системе, которая позволит вести электронные карты пациентов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

"К концу 2020 года 100% рабочих мест медицинских работников в Ленинградской области подключат к единой информационной системе. Это позволит вести необходимую медицинскую документацию во время приема пациента, вносить данные в электронную медицинскую карту, а также ускорит взаимодействие медучреждений", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что в течение этого года медицинские учреждения оснастят персональными компьютерами, принтерами, ноутбуками и другой техникой. Кроме того, в девяти медицинских организациях пройдут работы по автоматизации деятельности амбулаторно-поликлинической службы, в 23 учреждениях - по автоматизации стационарной службы и в 29 - лабораторной службы.

Оснащение проводится по программе регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основ ЕГИСЗ" нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели направили 348,5 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. В 2019-2024 годах на его реализацию планируется потратить более 1,7 трлн рублей.