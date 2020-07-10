Спортшколы в Татарстане получат новое оборудование и микроавтобусы Ford

КАЗАНЬ, 10 июля. /ТАСС/. Спортивные школы Татарстана в 2020 году получат новое оборудование, инвентарь и экипировку по нацпроекту "Демография" на сумму свыше 24 млн рублей. Об этом в пятницу журналистам сообщила пресс-служба минспорта республики.

"Средства адресной господдержи в нынешнем году направлены на закупку спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 8 спортивных школ республики. Общая сумма затрат составила свыше 24 млн рублей для 8 учреждений", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, в республиканскую спортивную школу олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе и школу олимпийского резерва "Динамо" в пятницу поступили новые 18-местные автобусы Ford Transit. Поставка транспорта осуществляется в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Общая сумма затрат составила 7,6 млн рублей.

"Машины полностью готовы к транспортировке детей. Автобусы оснащены тахографами и системой кондиционирования, пассажирские места - ремнями безопасности. Новый транспорт будет активно использоваться школами в учебно-тренировочном процессе", отметили в министерстве.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.