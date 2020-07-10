В Самарской области 39 медучреждений оснастят новым оборудованием

ТАСС, 10 июля. Медицинские учреждения Самарской области оснастят новым обрудованием в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В рамках нацпроекта в этом году в Самарской области 39 учреждений, оказывающих медицинскую помощь получат 88 единиц медицинского оборудования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что в клиники поставят и тяжелое медоборудование: два компьютерных томографа, девять рентгенов, 20 аппаратов УЗИ.

Так, в Сызранскую городскую больницу №2 уже привезли и ввели в эксплуатацию 9 единиц медицинского оборудования. Учреждение обслуживает население не только Сызрани, но и Сызранского, Шигонского районов, а также Октябрьска.

"Мы получили эндоскопическую систему этого года выпуска, и уже активно ее используем. Проводить диагностику желудочно-кишечного тракта стало гораздо удобнее, есть возможность увеличения изображения, четко все видно, кроме того, есть возможность записать на флэш-карту какие-то обследуемые участки, чтобы потом обсудить с коллегами спорные вопросы, собрать консилиум", - цитирует пресс-служба врача-эндоскописта больницы Павла Литвина.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.