Хуснуллин: цели "дорожного" нацпроекта на 2020 год планируется перевыполнить

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Цели нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в 2020 г. планируется перевыполнить. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В этом году мы поставили перед собой задачу ускорить дорожное строительство и ускоренно реализовывать задачи, поставленные в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Цели на 2020 г. по протяженности восстановленных дорог планируется перевыполнить", - сказал Хуснуллин, слова которого привела пресс-служба вице-премьера.

Он отметил, что 69 регионах страны уже выполняют или перевыполняют плановые показатели этого года. "Мы ставим задачу выполнить план нацпроекта за четыре года вместо оставшихся пяти, поэтому готовы дополнительно финансировать дорожное строительство в тех регионах, которые возьмут на себя повышенные обязательства", - подчеркнул он.

С начала этого года, как отметил Хуснуллин, в нормативное состояние в России в рамках нацпроекта БКАД приведено уже 6,5 тыс. км автодорог. По данным Минтранса, в 2019 г. в 83 регионах было отремонтировано 16,5 тыс. км автодорог, общая площадь укладки асфальтобетонного покрытия составила свыше 128 млн кв. м.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 г. (по сравнению с 2017 г.) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн руб., из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд руб.