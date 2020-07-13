В Хабаровске до конца года откроют новый кванториум

ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края до конца года откроют кванториум, где смогут обучаться более 800 детей. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника управления воспитания и дополнительного образования министерства образования и науки региона Ирина Ивлева.

"Новый кванториум откроется в Хабаровске на базе краевого центра образования. В его создание будет вложено около 75 млн рублей", - сказала Ивлева, уточнив, что эта работа ведется по национальному проекту "Образование".

Проект создания кванториумов в регионе, поддержанный президентом Владимиром Путиным, призван вовлечь как можно больше учащихся в возрасте от пяти до 18 лет в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность. Ивлева отметила, что в учреждении будут реализованы современные программы дополнительного образования, ориентированные на подготовку кадров для промышленных предприятий Хабаровского края.

В кванториуме предполагается оборудование лектория, шахматной гостиной, коворкинг-зоны, учебно-производственного цеха. Дополнительное образование здесь будут получать около 800 детей. Преподавать в кванториуме будут около 30 человек, прошедших специальную подготовку.

По данным регионального министерства, дополнительным образованием в Хабаровском крае охвачено 147 тыс. детей - 77%. Наибольшей популярностью пользуются кружки художественно-эстетической направленности, спортивные секции, патриотические объединения и волонтерские отряды. Всего зарегистрировано около 5 тыс. образовательных программ. В ближайшие несколько лет к внеурочным занятиям в кружках и секциях привлекут более 80% детей, которые в том числе смогут заниматься по программам нового поколения в кванториумах.

В Хабаровском крае функционируют кванториум в Комсомольске-на-Амуре и центр цифрового образования детей "IT-куб" в Хабаровске. Всего к концу 2022 года в регионе создадут четыре центра цифрового образования. Работа идет в рамках нацпроект "Образование", который рассчитан на 2019-2024 годы. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.