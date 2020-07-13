Минтранс до августа соберет заявки на обновление городского транспорта в стране

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ до 1 августа соберет заявки от регионов на обновление городского пассажирского транспорта в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", говорится в сообщении министерства.

"Федеральная поддержка оказывается с применением механизма лизинга - путем предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от их стоимости. На эти цели в федеральном бюджете на 2021 год предусмотрены 4 млрд рублей. Еще 2,6 млрд рублей привлекает ПАО "ГТЛК", - отмечается в сообщении.

По поручению правительства Минтранс совместно с производителями техники проработал возможность закупки и опережающей поставки в четвертом квартале 2020 года автобусов, троллейбусов и трамваев в субъекты, которые будут определены для реализации данного проекта в 2021 году. "Производители техники предварительно подтвердили такую возможность", - уточнили в министерстве.

При этом в Минтрансе напомнили, что в этом году 447 газомоторных автобусов и 64 троллейбуса будут поставлены Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань, Кемерово, Липецк, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Самару и Череповец.

В целом на программу обновления городского пассажирского транспорта до 2024 года в "дорожном" нацпроекте предусмотрено 20 млрд рублей. Как отмечал министр транспорта РФ Евгений Дитрих, в 2020 году финансирование проекта составит 7 млрд рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.